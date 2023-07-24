Затриманий ексголова кримського СБУ Кулініч не фігурує в справі щодо захоплення Півдня, - ВВС

У справі із захоплення Півдня фігурують виключно військовослужбовці Збройних сил України

Колишній керівник Кримського управління Служби безпеки Олег Кулініч, який за версією слідства працював на російську ФСБ, не є фігурантом справи про захоплення Херсонської області.

Про це йдеться у відповіді Державного бюро розслідувань на запит видання BBC.

"Ми спробували дізнатися, які докази за рік зібрало слідство щодо причетності Кулініча до швидкого захоплення росіянами Півдня. Виявилося, що їх не просто не вистачає – Кулініч взагалі не фігурує у справі про окупацію Херсонської області", — зазначає видання.

Водночас співрозмовники ВВС у правоохоронних органах повідомили, що у справі із захоплення Півдня фігурують виключно військовослужбовці Збройних сил, на яких була відповідальність за замінування та розмінування мостів та підготовку до оборони.

Також видання змогло з’ясувати, що у справі Кулініча не фігурує український екс-генерал Андрій Наумов, який з 2019 по 2021 обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки СБУ. Крім того, справа проти нього за підозрою у державній зраді так і не була відкрита. Раніше у ЗМІ писали, що Наумов може бути причетний до швидкого захоплення окупантами ЧАЕС.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у справі Кулініча з’явилися нові подробиці.