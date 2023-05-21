Точно держзрада? В мережі повідомили про затримання екс-прокурора Кулика

Затримання начебто відбулося "голосно" і з "вибитими дверима"

Колишній військовий прокурор Костянтин Кулик затриманий у Києві.

Про це написав у своєму Telegram користувач під ніком "Джокер".

"Прокурора Кулика затримано. Державна зрада. Буде думати наступного разу, як на нашого президента Петра базарити і на Байдена", — вказав з іронією користувач.

Також він привів фрагмент передачі "Право на владу" від 2019 року, де напередодні президентських виборів відбулася "очна ставка" Кулика і п'ятого президента Петра Порошенка.

Як відомо, тоді Костянтин Кулик звинуватив особисто Петра Порошенка, представників Адміністрації президента, деяких народних депутатів від БПП і керівництво ГПУ у втручанні в розслідування так званої справи Курченка.

Крім того, про затримання Кулика кілька днів тому повідомляв і ресурс "Антикор". За його інформацією, затримання за адресою Жилянська, 59, "відбувалося голосно, за всіма законами жанру, з вибитими дверима тощо".

Нагадаємо, що у грудні 2022 року жуналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування про відомих втікачів, одним з фігурантів якого став і колишній військовий прокурор АТО і заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ГПУ Костянтин Кулик.

Журналістами було встановлено, що після початку широкомасштабної агресії він залишив межі України та з тих пір постійно перебував у Німеччині.

Розслідування зосереджене виключно на корупційній складовій минулої діяльності і статків колишнього прокурора, проте його "політична" діяльність напередодні війни є набагато цікавішою і має стати предметом ретельного вивчення СБУ.

З розслідування витікало, що існують вагомі обставини, які можуть свідчити про причетність Кулика до злочинів проти основ національної безпеки України. В ході розслідування журналісти проаналізувати його дії та зв’язки екс-прокурора протягом 2015-2022 років, помістивши їх у контекст подій, які розгорталися протягом усього цього часу всередині і навколо України.

Раніше "Телеграф" повідомляв про затримання голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Він є фігурантом справи щодо масштабної корупції в органі.