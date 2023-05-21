Точно госизмена? В сети сообщили о задержании экс-прокурора Кулика

Задержание вроде бы произошло "громко" и с "выбитыми дверями"

Бывший военный прокурор Константин Кулик задержан в Киеве.

Об этом написал в своем Telegram пользователь под ником "Джокер".

"Прокурор Кулик задержан. Государственная измена. Будет думать в следующий раз, как на нашего президента Петра базарить и на Байдена ", — указал с иронией пользователь.

Также он привел фрагмент передачи "Право на власть" от 2019 года, где в канун президентских выборов состоялась "очная ставка" Кулика и пятого президента Петра Порошенко.

Как известно, тогда Константин Кулик обвинил лично Петра Порошенко, представителей Администрации президента, некоторых народных депутатов от БПП и руководство ГПУ во вмешательстве в расследование так называемого дела Курченко.

Кроме того, о задержании Кулика несколько дней назад сообщал и ресурс "Антикор". По его информации, задержание по адресу Жилянская, 59, "происходило громко, по всем законам жанра, с выбитыми дверями и тому подобное".

Напомним, что в декабре 2022 года журналисты Bihus.Info обнародовали расследование об известных беглецах, одним из фигурантов которого стал и бывший военный прокурор АТО и заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик.

Журналистами было установлено, что после начала широкомасштабной агрессии он покинул пределы Украины и с тех пор постоянно находился в Германии.

Расследование сосредоточено исключительно на коррупционной составляющей прошлой деятельности и состояния бывшего прокурора, однако его "политическая" деятельность накануне войны намного интереснее и должна стать предметом тщательного изучения СБУ.

Из расследования следовало, что существуют веские обстоятельства, которые могут свидетельствовать о причастности Кулика к преступлениям против основ национальной безопасности Украины. В ходе расследования журналисты проанализировали его действия и связи экс-прокурора в течение 2015-2022 годов, поместив их в контекст событий, которые разворачивались в течение всего этого времени внутри и вокруг Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал о задержании главы Верховного Суда Всеволода Князева. Он является фигурантом дела по масштабной коррупции в органе.