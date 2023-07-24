Задержанный экс-глава крымского СБУ Кулинич не фигурирует в деле по захвату россиянами Юга — ВВС

В деле по захвату Юга фигурируют исключительно военнослужащие Вооруженных сил Украины

Бывший руководитель Крымского управления Службы безопасности Олег Кулинич, который, по версии следствия, работал на российскую ФСБ, не является фигурантом дела о захвате Херсонской области.

Об этом говорится в ответе Государственного бюро расследований на запрос издания ВВС.

"Мы попытались узнать, какие доказательства за год собрало следствие по причастности Кулинича к быстрому захвату россиянами Юга. Оказалось, их не просто не хватает – Кулинич вообще не фигурирует в деле об оккупации Херсонской области", — отмечает издание.

В то же время собеседники ВВС в правоохранительных органах сообщили, что в деле по захвату Юга фигурируют исключительно военнослужащие Вооруженных сил, на которых была ответственность за заминирование и разминирование мостов и подготовку к обороне.

Также издание смогло выяснить, что в деле Кулинича вовсе не фигурирует беглый украинский экс-генерал Андрей Наумов, который с 2019 по 2021 занимал должность начальника управления внутренней безопасности СБУ. Кроме того, дело против него по подозрению в государственной измене так и не было открыто. Ранее в СМИ писали, что Наумов может быть причастен к быстрому захвату оккупантами ЧАЭС.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в дела Кулинича появились новые подробности.