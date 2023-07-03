Предательство топ-СБУшника: дело передано в суд, "Котигорошко" обвиняется по 5 статьям

Экс-глава одного из управлений СБУ сотрудничал с оккупантами еще до начала полномасштабной войны

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований передали в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Крымского управления Службы безопасности Олега Кулинича, который, по версии следствия, работал на российскую ФСБ.

Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, его обвиняют по 5 статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы);

ч. 4 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем злоупотребления служебным положением);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Напомним, что бывшего главу Крымского управления СБУ задержали в июле 2022 года. С тех пор он оставался под стражей.

По данным следствия, Кулинич работал на ФСБ и получил от россиян псевдоним "Котигорошко".

В СБУ отмечают, что его действия курировал так называемый "политический офис" в Москве, который был организован экс-замсекретаря СНБО Владимиром Сивковичем и бывшим главой Администрации Президента Украины Андреем Клюевым.

Следствие установило, что еще до начала полномасштабного вторжения Кулинич шпионил в пользу страны-агрессора, а также расставлял "своих людей" в правоохранительных органах Украины и подстрекал граждан к государственной измене.

Если его вину докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" публиковал новые подробности дела Кулинича.