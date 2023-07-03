Зрада топ-СБУшника: справу передано до суду, "Котигорошко" звинувачується за 5 статтями

Екс-глава одного з управлінь СБУ співпрацював із окупантами ще до початку повномасштабної війни

Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань передали до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Кримського управління Служби безпеки Олега Кулініча, який, за версією слідства, працював на російську ФСБ.

Про це 3 липня повідомили у прес-службі СБУ.

Зокрема, його звинувачують за 5 статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 5 ст. 407 (самовільне залишення військової частини чи місця служби);

ч. 4 ст. 410 (викрадення, присвоєння, здирство військовослужбовцям зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки або іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами).

Нагадаємо, що колишнього голову Кримського управління СБУ затримали у липні 2022 року. З того часу він залишався під вартою.

За даними слідства, Кулініч працював на ФСБ та отримав від росіян псевдонім "Котигорошко".

У СБУ зазначають, що його дії курирував так званий "політичний офіс" у Москві, який був організований екс-заступником секретаря РНБО Володимиром Сівковичем та колишнім головою Адміністрації Президента України Андрієм Клюєвим.

Слідство встановило, що ще до початку повномасштабного вторгнення Кулініч шпигував на користь країни-агресора, а також розставляв "своїх людей" у правоохоронних органах України та підбурював громадян до державної зради.

Якщо його провину доведуть, то йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" публікував нові подробиці справи Кулініча.