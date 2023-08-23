"Нам ця війна не потрібна": у росії паніка через можливу загибель пригожина, українці відреагували

Користувачі соцмереж не виключають версію того, що пригожина міг прибрати путін

У мережі почали активно обговорювати інформацію про те, що на борту літака "Ембайєр", що розбився в Тверській області, міг бути євгеній пригожин. На даний момент цю інформацію офіційно не підтверджено, але в соцмережах вже звучать різні думки.

Так, на ймовірну загибель ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина відреагували нардеп Олексій Гончаренко, волонтер Сергій Стерненко, військовослужбовець ЗСУ та засновник "Демсокири" Юрій Гудименко, журналіст Денис Казанський та інші. Вони припустили, що за авіакатастрофою, яка сталася через два місяці після заколоту "вагнерівців" у росії, може стояти путін. Більше того, літак пригожина розбився на одне з головних свят України — День державного прапора.

Гончаренко додав, що пригожин мав "різати, якщо вже дістав ніж", тобто довести до кінця свій заколот у червні цього року. Але він не зробив цього, тому путінський режим, ймовірно, позбувся його.

Колишній заступник Міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін також прокоментував падіння літака. Він зазначив, що той падав з одним крилом, а тому несправність чи внутрішня деструкція виключаються, ймовірно, спрацювало ППО. Блогер Антон Ходза опублікував фото "пасажирів літака Ембайєр". На всіх знімках зображений євген пригожин, але в різному одязі та з різними зачісками. А Telegram-канал "Джокер", який пов’язують із головою ОП Андрієм Єрмаком, опублікував фото не євгенія пригожина, а музиканта Йосипа Пригожина та висловив співчуття його дружині, російській співачці Валерії. Водночас політичний експерт Євген Прокопишин вважає, що у разі загибелі ватажка "вагнерівців" можна сміливо дякувати ФСБ за оперативну роботу.

У пропагандистських Telegram-каналах теж не обминули авіакатастрофу з егвеном пригожиним. Вони проклинають тих, хто "причетний до цього терористичного акту в центрі росії". А наближений до ватажка найманців канал заявляє, що якщо смерть пригожина підтвердиться, треба припиняти війну в Україні.

Також свою думку висловив проросійський блогер анатолій шарій. Він вважає, що "боягузливий і дід, що вижив з розуму", тобто путін, убив того, хто нібито прославляв росію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі з’явилися перші фото та відео з місця аварії літака євгена пригожина. Серед уламків літального апарату видно понівечені тіла пасажирів.