"Удивляться нечему": в США отреагировали на крушение самолета пригожина

Президента США проинформировали о ситуации с главарем "вагнеровцев"

В США отметили, что если история со смертью главаря ЧВК "Вагнера" евгения пригожина соответствует действительности, то они не будут удивлены.

Как информирует CNN, об это сообщила представительница Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон. По ее словам в Белом доме видели сообщения о крушении самолета пригожина, а о ситуации было доложено президенту Джо Байдену.

"Если это подтвердится, никто не должен удивляться. Губительная война в Украине привела к походу частной армии на москву, а теперь, похоже, к такому", — отметила она.

Позже западные СМИ также сообщили, что сам Байден был не в теме того, что произошло, поскольку занимался спортом на озере Тахо, где он отдыхал вместе с семьей.

Когда журналисты смогли задать ему вопрос о том, знает ли он о ситуации с пригожиным, американский президент отметил, что не получил достаточного количества информации для того, чтобы комментировать ситуацию.

"Не знаю наверняка, что случилось, но я не удивлен", — отметил он.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что самолет пригожина могла сбить российская система ПВО. Неподалеку от места крушения бизнес-джета расположена установка ЗРК С-300.