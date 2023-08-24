Виліт затримали, а в польоті борт поводився дивно: нові подробиці про аварію літака пригожина

На борту було 10 людей

Літак, що розбився в Тверській області, на борту якого нібито перебував ватажок ПВК "Вагнера" євгеній пригожин, перед своїм падінням поводився дивно і здійснив різке "драматичне зниження". Про це свідчать дані стеження за польотами.

Таку інформацію публікує CNN. Вона заснована на даних сайту відстеження польотів FlightRadar24.

Embraer Legacy 600 припинив передачу даних про місцезнаходження о 18:11 за місцевим часом, ймовірно через перешкоди/глушіння в цьому районі. Літак продовжував передавати інші дані ще дев’ять хвилин.

FlightRadar24 повідомляє, що його дані показують, що політ вирівнявся на висоті 28 000 футів (близько 8,5 км). Останні доступні дані зафіксували безладні набори висоти та зниження літака. Якоїсь миті борт піднявся на висоту понад 30 000 (понад 9 км).

Потім о 18:19 швидкість зниження літака наблизилася до неймовірної 8000 футів за хвилину (2,43 км), перш ніж передача даних про висоту припинилася.

"Хоч літак не передавав інформацію про місцезнаходження, інші дані, такі як висота, швидкість, вертикальна швидкість і налаштування автопілота, транслювалися. Саме ці дані дають деяке уявлення про останні моменти польоту", — сказано у звіті FlightRadar24.

Тим часом РосЗМІ пишуть, що стюардеса літака, що впав, Крістіна Распопова, є рідною сестрою заступника прокурора одного з міст Челябінської області. Він розповів, що вона повідомила йому, що команда чекає на виліт з москви до Санкт-Петербурга, який відбудеться після "важливого дзвінка". За словами стюардесси, перед вильотом літак перебував на ремонті.

Христина Распопова в джеті, який зазнав катастрофи

За інформацією іншого росЗМІ, Розпопова напередодні повідомила рідним, що виліт затримують. Нібито борт перебував на техобслуговуванні, або на якомусь "дрібному терміновому" ремонті.

Нагадаємо, повідомлення про катастрофу бізнес-джету, на борту якого нібито перебував пригожин, командир "Вагнера" — нацист дмитро уткін та ще п’ять пасажирів і троє членів екіпажу, з’явилася ввечері 23 серпня. Тіла всіх, хто перебував на борту, виявлені. Деякі росЗМІ пишуть, що тіла пригожина та уткіна нібито впізнали, але офіційних повідомлень із цього приводу немає.

Як повідомляв "Телеграф", за однією з версій, джет могла збити російська ППО. Перед крахом літака очевидці чули два гучні звуки. Потім у судна відвалилися крило та стабілізатор, які впали неподалік ферми в селі Куженкіне.