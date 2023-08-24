Вылет задержали, а в полете борт вел себя странно: новые подробности о крушении самолета пригожина

На борту было 10 человек

Разбившийся в Тверской области самолет, на борту которого якобы находился главарь ЧВК "Вагнера" евгений пригожин, перед своим падением вел себя странно и осуществил резкое "драматическое снижение". Об этом свидетельствуют данные слежения за полетами.

Такую информацию публикует CNN. Она основана на данных сайта отслеживания полетов FlightRadar24.

Embraer Legacy 600 прекратил передачу данных о местоположении в 18:11 по местному времени, вероятно, из-за помех/глушения в этом районе. При этом самолет продолжал передавать другие данные еще девять минут.

FlightRadar24 сообщает, что его данные показывают, что полет выровнялся на высоте 28 000 футов (около 8,5 км). Последние доступные данные зафиксировали беспорядочные наборы высоты и снижения самолета. В какой-то момент борт поднялся на высоту более 30 000 (более 9 км).

Затем, в 18:19 скорость снижения самолета приблизилась к невероятной 8000 футов в минуту (2,43 км), прежде чем передача данных о высоте прекратилась.

"Хотя самолет не передавал информацию о местоположении, другие данные, такие как высота, скорость, вертикальная скорость и настройки автопилота, транслировались. Именно эти данные дают некоторое представление о последних моментах полета", — сказано в отчете FlightRadar24.

Тем временем росСМИ пишут, что стюардесса потерпевшего крушение самолета Кристина Распопова, является родной сестрой зампрокурора одного из городов Челябинской области. Он рассказал, что она сообщила ему, что команда ожидает вылета из москвы в Санкт-Петербург, который состоится после "важного звонка". По словам стюардессы, перед вылетом самолет находился на ремонте.

Кристина Распопова в джете, который потерпел крушение

По информации другого росСМИ, Распопова накануне сообщила родным, что вылет задерживают. Якобы борт находится на техобслуживании, или на каком-то "мелком срочном" ремонте.

Напомним, сообщения о крушении бизнес-джета, на борту которого якобы находился пригожин, командир "Вагнера" — нацист дмитрий уткин и еще пять пассажиров и трое членов экипажа, появилась вечером 23 августа. Тела всех находившихся на борту обнаружены. Некоторые росСМИ пишут, что тела пригожина и уткина якобы опознали, но официальных сообщений по этому поводу нет.

Как сообщал "Телеграф", по одной из версий, джет могла сбить российская ПВО. Перед крушением самолета очевидцы слышали два сильных хлопка. После у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.