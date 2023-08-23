Слава Тверской ПВО: в сети мемами и шутками встретили информацию о ликвидации пригожина

В сети вспомнили легендарные фразы пригожина и намекнули на подарок украинских спецслужб ко Дню Независимости

Сеть взорвалась мемами и шутками после информации о том, что в Тверской области россии разбился самолет с евгением пригожиным на борту. Люди массово благодарят российское ПВО и даже отредактировали дату смерти главаря "вагнеровцев" в Википедии, хотя официальной информации насчет гибели не поступало.

Так, в сети вспомнили популярную фразу путина "она утонула" про подлодку "Курск", но в ситуации с пригожиным уместным сочли "он упал". Также появилось фото надгробной плиты с инициалами евгения пригожина и датой смерти — 23 августа 2023 года. Шутят и про российскую ПВО, которая могла сбить самолет Embraer. В российских каналах распространяется информация, что он "был уничтожен двумя выстрелами С-300".

Не обошлось без шуток о том, что пригожина мог убрать путин, в частности из-за того, что его "повар" стал плохо готовить. Главаря ЧВК "Вагнера" называли "поваром путина", так как его компания занималась питанием высших лиц россии. Вспомнили и недавнее видео пригожина из Африки, где его наемники "работают при температуре 50+".

Кроме того, в сети намекают на то, что крушение самолета с пригожиным — подарок украинцам на День флага от главы ГУР Кирилла Буданова и главы СБУ Василия Малюка. К тому же, сегодня, 23 августа, Меркурий стал ретроградным, причем за час до авиакатастрофы в россии, а, как известно в этот период происходит много неудач.

Известную фразу пригожина "шойгу, герасимов — где снаряды", тоже не обошли стороной. Только теперь она звучит как "шойгу, герасимов — где тело пригожина" и "шойгу, герасимов — где я". Также в сети показали видео, на котором самолет сбивает российская матрешка.

Сообщение от погибшего российского военкора владлена татарского тоже гуляет по сети. Напомним, что он взорвался в кафе Санкт-Петергбурга после того, как ему вручили статуэтку с его же изображением. Презент был начинен тротилом.

Ну и по традиции пользователи соцсети "подшутили" над однофамильцем главаря "вагнеровцев", российским продюсером Иосифом Пригожиным. На его странице в Istargam десятки комментариев с вопросом жив ли он и просьбами передать его жене, певице Валерии, соболезнования.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские СМИ раскрыли подробности о судьбе евгения пригожина. В момент крушения самолета на борту находилось командование ЧВК "Вагнера".