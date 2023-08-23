Слава Тверській ППО: у мережі мемами та жартами зустріли інформацію про ліквідацію пригожина

У мережі згадали легендарні фрази пригожина та натякнули на подарунок українських спецслужб до Дня Незалежності

Мережа вибухнула мемами та жартами після інформації про те, що у Тверській області росії розбився літак із євгеном пригожіним на борту. Люди масово дякують російській ППО і навіть відредагували дату смерті ватажка "вагнерівців" у Вікіпедії, хоча офіційної інформації щодо загибелі не надходило.

Так, у мережі згадали популярну фразу путіна "вона потонула" про підводний човен "Курськ", але в ситуації з пригожим доречним визнали "він упав". Також з’явилося фото надгробної плити з ініціалами євгена пригожина та датою смерті – 23 серпня 2023 року. Жартують і про російську ППО, яка могла збити літак Embraer. У російських каналах поширюється інформація, що він "знищений двома пострілами С-300".

Не обійшлося без жартів про те, що пригожина міг усунути путін, зокрема через те, що його "кухар" став погано готувати. Ватажка ПВК "Вагнера" називали "кухарем путіна", оскільки його компанія займалася харчуванням вищих осіб росії. Згадали й нещодавнє відео пригожина з Африки, де його найманці "працюють за температури 50+".

Крім того, у мережі натякають на те, що аварія літака з пригожиним — подарунок українцям на День прапора від голови ГУР Кирила Буданова та голови СБУ Василя Малюка. До того ж, сьогодні, 23 серпня, Меркурій став ретроградним, причому за годину до авіакатастрофи в росії, а, як відомо, у цей період відбувається багато невдач.

Відому фразу пригожина "шойгу, герасимов — де снаряди", теж не оминули. Тільки тепер вона звучить як "шойгу, герасимов — де тіло пригожина" і "шойгу, герасимов — де я". Також у мережі показали відео, на якому літак збиває російська матрьошка.

Повідомлення від загиблого російського військкора татарського теж гуляє мережею. Нагадаємо, що він вибухнув у кафе Санкт-Петергбурга після того, як йому вручили статуетку із його ж зображенням. Презент був начинений тротилом.

Ну і за традицією користувачі соцмережі "пожартували" над однопрізвищником ватажка "вагнерівців", російським продюсером Йосипом Пригожиним. На його сторінці в Istargam десятки коментарів із питанням чи живий він і проханнями передати його дружині, співачці Валерії, співчуття.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські ЗМІ розкрили подробиці про долю євгена пригожина. У момент аварії літака на борту знаходилося командування ПВК "Вагнера".