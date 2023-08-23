Сам подписал себе приговор: у Зеленского прокомментировали крушение самолета пригожина в россии

В Киеве назвали инцидент с самолетом главаря "вагнеровцев" сигналом кремля к российским элитам

На фоне потока информации о смерти главаря российских наемников из ЧВК "Вагнер" евгения пригожина, в Украине призывают подождать пока "развеется туман войны".

Так в своем Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что российский диктатор владимир путин никому не прощает собственного страха, а пригожин своей попыткой государственного переворота заставил его бояться

"Очевидно, что пригожин подписал себе особый смертный приговор в тот момент, когда поверил в странные "гарантии лукашенко" и в не менее абсурдное "честное слово" путина", — отметил Подоляк.

По его словам, показательное устранение пригожина вместе с руководством "вагнера" является четким сигналом кремля элитам накануне грядущих выборов о том, что нелояльность к нему будет равносильна смерти.

Подоляк также считает, что происшествие также показывает российским военным, что "героями СВО" они не станут, поскольку их будет ждать либо украинский трибунал, либо пуля от ФСБ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что самолет пригожина могла сбить российская система ПВО. Неподалеку от места крушения бизнес-джета расположена установка ЗРК С-300.