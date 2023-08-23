Сам підписав собі вирок: у Зеленського прокоментували аварію літака пригожина в росії

У Києві назвали інцидент із літаком ватажка "вагнерівців" сигналом кремля до російських еліт

На тлі потоку інформації про смерть ватажка російських найманців із ПВК "Вагнер" євгена пригожина, в Україні закликають почекати поки "розвіється туман війни".

Так у своєму Twitter радник глави Офісу президента Михайло Подоляк нагадав, що російський диктатор володимир путін нікому не прощає власного страху, а пригожин своєю спробою державного перевороту змусив його боятися.

"Очевидно, що пригожин підписав собі особливий смертний вирок у той момент, коли повірив у дивні "гарантії лукашенка" і не менш абсурдне "чесне слово" путіна", — зазначив Подоляк.

За його словами, показове усунення пригожина разом із керівництвом "вагнера" є чітким сигналом кремля елітам напередодні майбутніх виборів про те, що нелояльність до нього буде рівносильна смерті.

Подоляк також вважає, що пригода також показує російським військовим, що "героями СВО" вони не стануть, оскільки на них чекатиме або український трибунал, або куля від ФСБ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що літак пригожина могла збити російська система ППО. Неподалік місця краху бізнес-джета розташована установка ЗРК С-300.