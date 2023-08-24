Военный обозреватель и главный редактор "Апострофа" Денис Попович рассказал "Телеграфу", что будет с ЧВК "Вагнер" после ликвидации пригожина и какой выбор сделал путин

Уничтожение пригожина, уткина и всех первых лиц ЧВК "Вагнер" является местью путина за попытку мятежа пригожина 23-24 июня. Совершая подобные действия, пригожин купил билет в один конец: в таких случаях надо либо идти до последнего, либо просто не начинать.

Любая власть приложит все усилия для того, чтобы расправиться с зачинщиками мятежа, и по законам любой страны мятеж – это тяжкое преступление. пригожин должен был это понимать. Мне странно, что в такой ситуации он положился на какие-то гарантии безопасности от человека, который и без того соблюдает их весьма выборочно.

Сейчас в россии происходит планомерная зачистка тех, кто принимал участие в событиях 23-24 июня либо имел к ним хотя бы косвенное отношение. В эту систему ложится и смещение суровикина с поста командующего Военно-космическими силами, и ликвидация пригожина. Следующий шаг – это растворение ЧВК "Вагнер" в составе воинских частей минобороны рф, ликвидация субъектности этой организации. В такой ситуации повторный бунт вагнеровцев, чтобы отомстить за своего шефа, хотя и возможен, но крайне маловероятен.

В ближайшее время стоит ожидать резкого снижения влияния россии в Африке (где "Вагнер" являлся эффективным инструментом влияния, а пригожин пользовался авторитетом), а также падения морально-психологического состояния в рядах российской армии. Разочарование там уже ощущается. "Вагнер" представлял собой некий образец, а пригожин заработал авторитет среди военных.

Возникает вопрос: чего ради воевать, если кремлевская верхушка запросто расправляется с такими людьми. Однако борьба с угрозами для собственной власти, искоренение врагов режима, очевидно, для путина было признано более первоочередной задачей, чем интересы в Африке и морально-психологическая ситуация среди простых военных.