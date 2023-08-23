Теракт, постановка или месть путина: все версии возможной ликвидации пригожина в россии

Пропаганда рф начала запутывать данные о катастрофе самолета пригожина: уже есть ряд версий, первые нестыковки и сомнения

Новость о том, что в российском самолете "Эмбайер", который принадлежит главарю ЧВК "Вагнер" евгению пригожину и разбился в Тверской области рф, якобы находился сам опальный руководитель частной военной кампании, всколыхнула информпространство и соцсети. Пока официального подтверждения его гибели нет, однако уже есть куча версий и разнообразных заявлений по этому поводу.

"Телеграф" разбирался, какие предварительные версии крушения появились и что с ними не так.

Официальные вбросы кремля

Об авиакатастрофе сегодня вечером синхронно сообщили пропагандистские СМИ россии со ссылкой на росавиацию.

Впоследствии появилась информация, что на борту самолета (с бортовым номером RA-02795) якобы находился также дмитрий уткин — "правая рука" пригожина с некоторыми другими командирами этой террористической организации (в общей сложности в самолете находились 10 человек, из них 3 члена экипажа). Но предварительно для установления лиц нужна судебно-медицинская экспертиза, пишут пропутинские официальные издания.

По одной из версий кремля, разгоняемых пропагандой и прокремлевскими пабликами, причиной взрыва на борту пригожина стал "теракт".

путинская пропагандистка ксения собчак со ссылкой на свои "источники" у себя в Telegram-канале сообщила, что разговаривала с пресс-секретарем пригожина, который не смог подтвердить, действительно ли в самолете находился главарь ЧВК "Вагнер".

Вместе с тем, другие "руководители" частной компании все же предварительно подтверждают факт гибели пригожина и уткина. Об этом, в частности, заявил представитель российской оккупационной "администрации" Запорожской области владимир рогов, который, по его словам, "общался с выдающимися "музыкантами" (так еще называют "вагнеровцев").

Примечательно, что в версиях кремля уже появились слабые места – второй самолет пригожина вечером 23 августа успешно сел под москвой в аэропорту Остафьево. Об этом сообщил экс-депутат госдумы россии Илья Пономарев, который давно находится в Украине.

Что говорят в Украине

Как сообщили источники "Телеграфа" в Минобороны Украины, такой самолет ("Эмбайер" с номером RA-02795) действительно потерпел крушение. На борту действительно были некоторые видные "вагнеровцы", но "информация относительно непосредственно пригожина еще проверяется, подтверждений его гибели пока нет".

Другие источники нашего издания в украинских спецслужбах рассказывают, что в россии еще сами не решили, какую версию делать официальной — сейчас немало путаниц и вбросов, и "что-то там нечисто". К тому же, возник один необычный момент: российские оккупанты "давно не совершали массированных обстрелов Украины, а здесь — такие новости, было некое снижение военной активности со стороны рф". То есть, к версии гибели главного военного оппонента путина сейчас нужно относиться очень скептически.

В свою очередь офицер ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко" Мирослав Гай допустил, что последняя история с пригожиным могла быть и "операцией прикрытия" (учитывая, что на днях пригожин публиковал видео якобы из Африки).

"Сдох пригожин, или не сдох… Или это была операция прикрытия. Кому какое дело? Нам свое делать. Может ПВО рф думало, что это беспилотник летит на москву-сити. Какое это имеет значение? Нам еще работать и работать. А пригожин это пустое — через неделю и не вспомнит никто", — написал офицер у себя в Facebook.

В Офисе президента тоже отреагировали на резонансные события в россии. Так, советник главы ОП Михаил Подоляк, комментируя возможную ликвидацию пригожина, заявил, что единственным заинтересованным лицом в смерти предводителя "Вагнера" был путин.

"путин никогда не прощает собственный страх… Тем более, он не прощает масштабное публичное унижение, к которому причастна личная измена вчерашнего фаворита. А путин, напомню, был чрезвычайно напуган в июне 2023 года, когда пригожин организовал марш на москву. Испуганный во всех смыслах — он осознал, что нет никакой силовой вертикали и нет никакого контроля", — объяснил Подоляк возможные мотивы кремля УНИАНу.

Советник главы Офиса президента добавил, что "по сути у пригожина не было никакого шанса выжить": "Остановив за 200 километров до москвы собственный мятежный марш, он подписал себе абсолютный смертный приговор. Вопрос был только — когда, как, в каком составе он будет выполнен. путин в классической русской традиции сделал это максимально демонстративно, показательно и своевременно".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что самолет пригожина могла сбить российская система ПВО. Недалеко от места крушения бизнес-джета якобы расположена установка ЗРК С-300.

Также сообщалось, что накануне внезапно российский военный генерал сергей суровикин, он же "генерал Армагеддон" (загадочно исчезнувший после неудачного "вагнеровского" мятежа в рф), был отстранен от должности главнокомандующего военно-космическими силами россии.