Нігер - лише початок: ще в одній країні Африки військовий переворот (відео та подробиці)

Настрій у людей піднесений

Вслід за Нігером, де стався державний переворот, неспокійно й у Габоні на західному узбережжі Центральної Африки. Після того, як стало відомо, що президент Габона Алі Бонго втретє переміг на президентських виборах, група офіцерів оголосила про захоплення влади.

Про це повідомляє Reuters. Офіцери виступили на місцевому телебаченні.

"Іменем народу Габона ми вирішили захистити мир, поклавши край нинішньому режиму", — заявили військові в ефірі телеканалу Gabon 24.

Свої дії офіцери пояснили "безвідповідальним, непередбачуваним управлінням країною". За їх словами, це "призвело до постійного погіршення соціальної єдності, що ризикує привести країну до хаосу".

У мережі з’явилося відео про те, що відбувається в Габоні після перевороту. Люди вийшли на вулиці, настрій у них піднесений.

Алі Бонго виграв президентські вибори, набравши 64,27% голосів. Зазначається, що родина Бонго фактично управляла Габоном 56 років. Його було обрано вперше у 2009 році після смерті батька, який 41 рік був президентом Габону. Його головний суперник Альберт Ондо Осса набрав 30,77%. Опозиція вважає, що вибори були сфальсифіковані.

На них не були присутні міжнародні спостерігачі. У країні також призупинили деякі іноземні трансляції, відключили інтернет та ввели нічну комендантську годину. Усе це викликає сумніви щодо прозорості виборчого процесу.

Військові, які уточнили, що представляють усі сили безпеки та оборони країни, заявили, що результати виборів скасовані. За їхніми словами, усі кордони закриті до подальшого розпорядження, а державні установи розпущено. Після їхнього виступу в столиці Лібревілі було чути звуки стрілянини.

Габон – один із головних політичних партнерів Франції в Африці, країни підписали нові партнерські угоди у лютому 2010 року. У Габоні розміщено французьку військову базу, є великі запаси урану. На тлі заворушень французька гірничодобувна компанія Eramet оголосила про зупинення операцій у Габоні.

Для довідки: повна назва країни, розташованої в Центральній Африці на узбережжі Атлантичного океану — Габонська Республіка. Станом на 2021 рік там мешкало 2,341 мільйона осіб. Територія — - 267 667 квадратних кілометрів. Нафтові родовища та іноземні інвестиції допомогли зробити Габон однією з найбагатших та найстабільніших держав Африки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається у Нігері після воєнного перевороту. Його організатори заявили, що готові вирішити протистояння з регіональним блоком Західної Африки за допомогою дипломатії.