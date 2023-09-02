Погром на вулицях та більше сотні поранених: у Тель-Авіві еритрейські біженці влаштували масові заворушення (фото, відео)

Про протести еритрейців було відомо заздалегідь

У Тель-Авіві емігранти з Еритреї влаштували зіткнення з поліцією та громять вулиці. Відомо, що поранено близько 140 людей, 15 із них у тяжкому стані.

Про це повідомляє The Times Of Israel. Влада намагається врегулювати конфлікт.

Так у суботу, 2 вересня, в ізраїльському місті Тель-Авів почалися сутички між прихильниками та противниками уряду Еритреї. Спочатку це була мирна демонстрація, але за лічені години вона переросла у насильство: вітрини магазинів розбиті, усередині погром, автомобілі на вулицях також пошкоджені. Сотні поліцейських вивели на вулиці, щоби регулювати порядок серед прохачів притулку.

Фото: Поліція Ізраїлю

Люди незадоволені урядом Асмери і рішеннями, які він приймає, зокрема, перегляд судової системи та реформи у сфері освіти.

"Наша демократія перебуває під небезпечною атакою з боку уряду, який руйнує наш будинок. Заяви коаліції проти ЦАХАЛу, ШАБАКу, Моссаду та органів безпеки в останні тижні демонструють, наскільки величезна небезпека для держави Ізраїль", — кажуть протестувальники.

Станом на 17:00 за київським часом до місцевої лікарні доставлено 43 поранених, 14 із них у тяжкому стані. Тяжкопоранених прооперували та перевели в реанімацію, а решті надали необхідну лікарську допомогу. Усього повідомляється про 140 постраждалих, більшість із яких перебуває у стані легкого та середнього ступеня тяжкості. Серед них є поліцейські.

"Наразі немає небезпеки загибелі людей, але ще зарано говорити про це з упевненістю", — сказав доктор Есті Сайаг.

Правоохоронці заарештували 39 підозрюваних серед учасників бунту, у яких виявлено зброю, сльозогінний газ та електрошокери. Ситуацію на вулицях Тель-Авіва вдалося взяти під контроль, повідомляють у відомстві. Також відомо, що мітинг вихідців з Еритреї був запланований посольством країни в Ізраїлі і влада знала про його проведення, але кількість протестувальників їх вразила. Представники еритрейської громади попереджали поліцію про те, що на мітингу можливе насильство, але відповідних заходів вжито не було.

"Противники режиму проривалися через загородження, билися з поліцією, кидали каміння та паркани. Ми використовували методи дисперсії. Ми були здивовані інтенсивністю насильства", — сказав начальник поліції району Яркон Хаїм Бубліл.

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