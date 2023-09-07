Российские спецслужбы проводят беспрецедентную атаку на Израиль

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин показал, как россияне работают с жителями Израиля

Израиль последние месяцы переживает беспрецедентную информационную атаку со стороны спецслужб России.

Клепаются фейковые странички ведущих изданий, делаются нелепые вбросы, форсится антиукраинская реклама. Например, вот одна из тг-сеток. Это международная сеть, якобы новостных каналов, которая действует не только в Израиле.

Один из их постов: взяли значит украинскую книжку о евреях, служивших в рядах Армии УНР, и пишут, что мол украинцы такие антисемиты, что издали книгу о евреях-большевиках-чекистах, действовавших против украинцев после революции 1917-1920 гг.

Расчет на то, что ивритоязычные не будут лезть и проверять эту информацию. И тут срабатывает закон о том, что чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят, особенно если бесконечно ее повторять. Такие вбросы рассчитаны на то, чтобы вызвать обсуждения среди израильтян, по типу:

— Дуду, ты видел там русня сделала фейк, как украинцы убили 100500 евреев?

— Хаха, да, тупой фейк, еще и на иврите писать не умеют.

— Ага, реально дебилы.

— Слушай, а ведь шото такое было, шо таки убивали украинцы евреев…

— Та да, мутная тема, може и было, ничего непонятно, что-то там с Бандерой связано.

— Реально?

— Все может быть.

Дешевые приемы, но, увы, действенные. Удручает, что всю эту гниль не зачищают.

В Общей службе безопасности Израиля (ШАБАК) есть два отдела — арабский и еврейский. Очень не хватает русского отдела. Напомню, что ШАБАК в 50е годы направлял все усилия против израильской партии МАПАМ, которую подозревали в шпионаже на СССР. В дальнейшем в Израиле таки были обнаружены и пойманы шпионы работавшие на СССР. На тот самый СССР, который забесплатно по-горло вооружал новейшим советским оружием Египет, Сирию и другие арабские страны, стремившееся буквально под чистую уничтожить еврейское государство.

Сегодня история повторяется. Москва вооружает Иран, Сирию, "Хезболлу", принимает у себя на ковер делегации ХАМАСа, но в ШАБАК есть по прежнему только арабский и еврейские отделы… Может пришло время? А? Потому что потом будет поздно.

Источник: пост Левина в Telegram