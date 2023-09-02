Илон Маск помогал путинским пропагандистам: в Еврокомиссии провели исследование

Среди соцсетей, распространявших пропаганду, не только Twitter

Американский бизнесмен Илон Маск, который ранее оскандалился заявлением о победе россии в войне, помогал пропагандистам. Социальная сеть Twitter, которую он купил осенью 2022 года, способствовала продвижению антиукраинских нарративов.

К такому мнению пришла Еврокомиссия, проведя исследование, передает The Washington Post. Благодаря этой платформе пропагандисты смогли дезинформировать больше людей, чем до войны.

Крупные компании соцсетей, в том числе и Meta, приняли на себя обязательства пресекать российскую пропаганду, дезинформацию и другие неправдивые сведения касательно войны в Украине или украинского народа. Но этого не произошло. Более того, количество поклонников путинской пропаганды среди пользователей Twitter выросло.

"В течение 2022 года аудитория и охват аккаунтов в социальных сетях, поддерживающих Кремль, значительно увеличились по всей Европе. Предварительный анализ позволяет предположить, что в первой половине 2023 года охват и влияние поддерживаемых Кремлем аккаунтов еще более возросли, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter", — говорится в исследовании.

Европейские исследователи пришли к выводу, что соцсети не были готовы к полноценной информационной войне, которую Россия ведет через государственные официальные аккаунты, связанные с ними аккаунты и другие. А правовые и добровольные меры, которые взяли на себя владельцы соцсетей, не приносят необходимых результатов. Также в исследовании указано, что соцсети компании Meta (Instagram и Facebook), а также Telegram тоже способствовали продвижению российской пропаганды.

"Ни одна платформа [социальных сетей] не вводила политику в отношении всех или даже большинства учетных записей, управляемых Кремле. Кроме того, платформы принципиально игнорировали межплатформенные скоординированные кампании", — заявили в Еврокомиссии.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российские пропагандисты пытаются сорвать мобилизацию в Украине. Анна Маляр прояснила ситуацию.