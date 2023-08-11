Эпичная локация: Маск и Цукерберг выбрали легендарное место для поединка

Бой может состояться в конце августа

Миллиардер Илон Маск проведет бой с предпринимателем Марком Цукербергом в Колизее, о чем ранее уже появлялась информация.

Об этом глава Tesla и SpaceX написал на своей странице в Twitter.

По его словам организацией поединка будет заниматься не UFC.

"Бой будет организован мной и организацией Цукерберга. Онлайн-трансляцию обеспечит его и моя платформы. В кадре будет Древний Рим. Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры страны. Они согласились на эпичную локацию. Все происходящее будет данью уважения прошлому и настоящему Италии", — отметил он.

Также СМИ опубликовали вероятную дату проведения поединка. Он может состояться 26 августа — в этот день свой бой проведет украинский боксер Александр Усик.

Интересно, что Колизей давно доступен для проведения платных мероприятий. Регулярно здесь их проводят в благотворительных целях.

Напомним, что 22 июня Цукерберг согласился провести бой против Маска. Основатель Tesla вызвал оппонента на бой после того, как узнал о его планах запустить приложение — конкурент Twitter, которым владеет Маск.

Ранее "Телеграф" писал о том, что против такого боя выступает мать владельца Tesla.