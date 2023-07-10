В октагон уже не хочет? Маск предложил Цукербергу помериться длинной полового органа

Конфликт между миллиардерами накаляется

Противостояние между двумя американскими миллиардерами — основателем Meta (Facebook, Instagram) Марком Цукербергом и владельцем Twitter Илоном Маском — продолжается. Так после озвучивания намерения провести бой в октагоне, Маск вызывал Цукерберга еще и на соревнование по измерению длины полового органа.

Под одним из сообщений пользователя Twitter о том, что Маск якобы защищает свободу слова, а Цукерберг — слово своего бренда, миллиардер весьма нелестно отозвался о своем конкуренте.

"Цук — куколд (мужчина с неверной женой, — ред.)", — написал Маск, а затем предложил соревнование по измерению длины мужского полового органа.

Как сообщалось ранее, миллиардеры поссорились из-за новой соцсети Meta под названием Treads, которую Маск обвинил в найме бывших работников Twitter, а также обратил внимание на то, что она очень похожа на его соцсеть как дизайном, так и функционалом.

После этого Маск в шутку предложил Цукербергу пойти в октагон и решить спор в бою. При этом Цукерберг, который ранее достигал успехов на турнирах по джиу-джитсу, отмалчиваться не стал и принял вызов.

Впрочем, на это отреагировала мать Маска Мэй, которая запретила ему лезть в драку.

Стоит отметить, что в возможном бою букмекеры считают, что у Маска есть около 30% на победу в бою. То есть их фаворитом все же является Цукерберг.