У одного будет тотальное преимущество: букмекеры назвали фаворита боя Маска и Цукерберга

Миллиардеры решили провести бой, хотя не все этому рады

Американский миллиардер Илон Маск вызвал на поединок владельца компании Meta Марка Цукерберга, но для первого этот бой может закончиться крайне неудачно.

Букмекеры считают, что именно Цукерберг будет считаться фаворитом противостояния, если оно все же состоится.

На победу владельца компании Meta ставки принимают с коэффициентом 1,36, а вот победа Маска оценивается коэффициентом 3,00. Если переводить в проценты, то шанс на победу первого около 30%.

Отметим, что Цукерберг на 12 лет младше своего оппонента. Более того, он активно занимается джиу-джитсу. В то же время Маск выглядит куда крупнее, хотя спортом, а именно единоборствами он не занимается.

Ранее была информация, что миллиардеры могут провести бой в октагоне в Лас-Вегасе. Именно там проводятся бои UFC.

Напомним, что Цукерберг вызвал Маска на бой после того, как тот упрекнул его в плагиате технологий конкурентов.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что мать владельца Tesla выступила против такого поединка. Она считает, что миллиардерам лучше провести поединок "на словах".