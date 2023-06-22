Маск в шутку вызвал Цукерберга на бой, а тот взял и согласился - где будут драться

Повод для драки миллиардеров появился на пустом месте

Известный американский миллиардер Илон Маск, неоднократно делающий странные высказывания о войне в Украине, полез в драку. Своей целью он выбрал техно-богача Марка Цукерберга.

Об этом сообщает BBC.

Все началось с сообщения Маска в своей социальной сети Twitter о том, что он "готов к драке в клетке" с Цукербергом. Глава Facebook не растерялся и ответил своему оппоненту из SpaceX постом "отправьте мне местоположение". И получил его — "Октагон в Вегасе".

Для справки:октагон — это мат для соревнований и огороженная территория, используемая для боев Ultimate Fighting Championship (UFC). UFC базируется в Лас-Вегасе, штат Невада.

Отмечается, что Маск, похоже, придал своему вызову шутливый тон, публикуя подобные сообщения:

"У меня есть отличный прием, который я называю "Морж", когда я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю".

А также прикрепляя к ним видео с моржами.

В тоже время, Цукерберг активно тренируется в смешанных единоборствах и уже добился успеха на турнирах по джиу-джитсу. Twitter отказался предоставить заявление, когда к нему обратились за комментарием.

Обмен сообщениями миллиардеров стал вирусным: пользователи социальных сетей спорили, кто выиграет бой, в то время как другие публиковали мемы, в том числе смоделированные плакаты, рекламирующие бой.

Например, бизнес-консультант Сейи Тейлор написал в Твиттере: "Выбери своего бойца" с фотографиями двух технических боссов.

BBC подчеркивает, что Маск неоднократно делал заявления, которые не были серьезными или которые не осуществлялись. Например, в апреле он сказал, что назначил своего пса исполнительным директором Twitter.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Зеленского обвинили Илона Маска в помощи российской пропаганде.

Также мы сообщали, что Федоров рассказал о настоящей роли Маска в войне.