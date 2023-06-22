Маск жартома викликав Цукерберга на бій, а той узяв і погодився - де будуть битися
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Привід для бійки мільярдерів з’явився на порожньому місці
Відомий американський мільярдер Ілон Маск, який неодноразово робив дивні висловлювання про війну в Україні, поліз у бійку. Собі за ціль він обрав техно-багача Марка Цукерберга.
Про це повідомляє ВВС.
Все почалося з повідомлення Маска у своїй соціальній мережі Twitter про те, що він "готовий до бійки в клітці" із Цукербергом. Глава Facebook не розгубився і відповів своєму опоненту зі SpaceX постом "надайте мені місце розташування". І отримав його — "Октагон у Вегасі".
Для довідки :октагон — це мат для змагань та обгороджена територія, що використовується для боїв Ultimate Fighting Championship (UFC). UFC базується у Лас-Вегасі, штат Невада.
Зазначається, що Маск, схоже, надав своєму виклику жартівливого тону, публікуючи такі повідомлення:
"У мене є відмінний прийом, який я називаю "Морж", коли я просто лежу на своєму противнику і нічого не роблю".
А також прикріплюючи до них відео з моржами.
В той же час, Цукерберг активно тренується у змішаних єдиноборствах і вже досяг успіху на турнірах з джиу-джитсу. Twitter відмовився надати заяву, коли до неї звернулися за коментарем.
Обмін повідомленнями мільярдерів став вірусним: користувачі соціальних мереж сперечалися, хто виграє бій, тоді як інші публікували меми, у тому числі змодельовані плакати, що рекламують бій.
Наприклад, бізнес-консультант Сей Тейлор написав у Твіттері: "Вибери свого бійця" з фотографіями двох технічних босів.
BBC наголошує, що Маск неодноразово робив заяви, які не були серйозними або не здійснювалися. Наприклад, у квітні він сказав, що призначив свого собаку виконавчим директором Twitter.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Зеленського звинуватили Ілона Маска у допомозі російській пропаганді.
Також ми повідомляли, що Федоров розповів про справжню роль Маска у війні.