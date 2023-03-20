Федоров розповів про справжню роль Маска у війні: "Спілкувався з ним два дні тому"

Федоров відокремлює Маска у Twitter від Маска-підприємця

Незважаючи на багато неоднозначних висловів відомого мільярдера Ілона Маска з приводу війни в Україні, в уряді нашої країни, як і раніше, цінують його внесок у допомогу в боротьбі проти російських окупантів, відокремлюючи його від його висловлювань у Twitter.

Про це в черговому сюжеті проекту "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сахара розповів ексміністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров заявив, що Ілон Маск для нього — це людина, яка має сильну візію з приводу розвитку людства.

"Він розуміє, що буде через 10, 20, 50, 100 років. Він не відходить від цієї візії", — каже Федоров, при цьому відзначаючи, що він відокремлює підприємця і те, що він робить для розвитку людства, від його постів у Twitter.

Також ексміністр додав, що він вважає Маска одним із найбільших приватних інвесторів та і взагалі людей, які допомогли Україні, щоб забезпечити нашу оборону.

"І супутниковий зв’язок, який без бюрократії відкрили за кілька днів і Starlink, які акумулюють. І те, що він робить і продовжує допомагати, зараз там будуть нові анонси його допомоги. Він надважливий для збереження життів наших бійців", — наголошує Федоров.

На питання ведучого про те, як ув’язуються меседжі Маска з його допомогою. Адже вони не зовсім лягають у русло тієї самої допомоги Федоров відповів так:

"Якби не було реальних дій і допомоги, я міг би однозначно прокоментувати це, а так я все-таки хочу дивитися на конкретні дії. Я думаю, що тисячі життів були врятовані завдяки його супутниковому зв’язку, а також думаю, що було здійснено багато важливих речей для нашої оборони завдяки йому. Врятовано не лише на полі бою, а й у медичному плані багато життів. Для мене це найголовніше", — каже ексміністр.

Також Федоров розповів, що нещодавно Маск сам йому написав та анонсував "хороші новини для України", які поки що не розкриваються.

Нагадаємо, що 20 березня Михайло Федоров втратив свою посаду, однак увечері того ж дня стало відомо, що він піде на підвищення, адже його запропонували на посаду віце-прем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України.

Раніше ми писали, що накопали західні дослідники і чому автор Tesla і Starlink так допомагає росії.

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