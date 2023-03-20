Федоров рассказал о настоящей роли Маска в войне: "Общался с ним два дня назад"

Федоров отделяет Маска в Twitter от Маска-предпринимателя

Несмотря на многие неоднозначные высказывания известного миллиардера Илона Маска по поводу войны в Украине, в правительстве нашей страны по-прежнему ценят его вклад в помощь в борьбе против российских оккупантов, отделяя его от его высказываний в Twitter.

Об этом в очередном сюжете проекта "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сахара рассказал уже экс-министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров заявил, что Илон Маск для него — это человек, который имеет мощное видение по поводу развития человечества.

"Он понимает, что будет через 10, 20, 50, 100 лет. Он не отходит от этого видения", — говорит Федоров, при этом отмечая, что он отделяет предпринимателя и то, что он делает для развития человечества, от его постов в Twitter.

Также экс-министр добавил, что он считает Маска одним из самых больших частных инвесторов и вообще людей, которые помогли Украине, чтобы обеспечить нашу оборону.

"И спутниковая связь, которую без бюрократии открыли за несколько дней и Starlink, которые аккумулируют. И то что он делает и продолжает помогать, сейчас там будут новые анонсы его помощи. Он сверхважный для сохранения жизней наших бойцов", — подчеркивает Федоров.

На вопрос ведущего о том, как увязываются месседжи Маска с его помощью. Ведь они не совсем ложатся в русло той самой помощи Федоров ответил следующим образом:

"Если бы не было реальных действий и помощи, я бы мог однозначно прокомментировать это, а так я все-таки хочу смотреть на конкретные действия. Я думаю, что тысячи жизней были спасены благодаря его спутниковой связи, а также думаю, что было совершено много важных вещей для нашей обороны благодаря ей. Спасено не только на поле боя но и в медицинском плане много жизней. Для меня это самое главное", — говорит экс-министр.

Также Федоров рассказал, что недавно Маск сам ему написал и анонсировал "хорошие новости для Украины", которые пока не раскрываются.

Напомним, что 20 марта Михаил Федоров лишился своей должности, однако вечером того-же дня стало известно, что он пойдет на повышение, ведь его предложили на должность вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министра цифровой трансформации Украины.

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