Ілону Маску дозволили вставляти чіпи людям у мозок: що може імплант Neuralink

Раніше випробування проводилися лише на тваринах, наприклад, мавпах

Компанія американського мільярдера Ілона Маска Neuralink, яка раніше випробовувала свої мозкові імпланти лише на тваринах, отримала дозволи на роботу з людьми. Тепер вона може чіпувати людину.

Про це розповів Ілон Маск на своїй сторінці у Twitter.

"Ми раді повідомити, що отримали схвалення FDA на запуск нашого першого клінічного дослідження на людях!", — йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що це стало можливим завдяки тісній співпраці з Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США (FDA).

"Це є важливим першим кроком, який якось дозволить нашій технології допомогти багатьом людям. Набір ще не відкритий для нашого клінічного випробування. Ми оголосимо більше інформації про це найближчим часом!", — підкреслює Маск.

При цьому, як зазначає Reuters, представники FDA і самої компанії поки що ніяк не прокоментували цю інформацію.

Для довідки: Neuralink — американська нейротехнологічна компанія, заснована Ілоном Маском, яка планує займатися розробкою та виробництвом нейрокомп’ютерних інтерфейсів, що імплантуються.

Мозковий імплант, який розробляє Neuralink, потенційно має допомогти людям, які страждають від ожиріння, аутизму, шизофренії та депресії, а також здійснювати пошук в інтернеті та читати думки.

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