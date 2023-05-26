Илону Маску разрешили вставлять чипы людям в мозг: что может имплант Neuralink

Ранее испытания проводились только на животных, например, обезъянах

Компания американского миллиардера Илона Маска Neuralink, которая ранее испытывала свои мозговые импланты только на животных, получила разрешения на работу с людьми. Теперь она может чипировать человека.

Об этом рассказал Илон Маск на своей странице в Twitter.

"Мы рады сообщить, что получили одобрение FDA на запуск нашего первого клинического исследования на людях!", — говорится в сообщении.

Он отметил, что это стало возможным, благодаря тесному сотрудничеству с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

"Это представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям. Набор еще не открыт для нашего клинического испытания. Мы объявим больше информации об этом в ближайшее время!", — подчеркивает Маск.

При этом, как отмечает Reuters, представители FDA и самой компании пока никак не прокомментировали эту информацию.

Для справки: Neuralink — американская нейротехнологическая компания, основанная Илоном Маском, планирующая заниматься разработкой и производством имплантируемых нейрокомпьютерных интерфейсов.

Мозговой имплант, который разрабатывает Neuralink, потенциально должен помочь людям, которые страдают от ожирения, аутизма, шизофрении и депрессии, а также совершать поиск в интернете и читать мысли.

Напомним, ранее мы писали о том, что Илон Маск построит собственный город.

Также мы сообщали, что Федоров рассказал о настоящей роли Маска в войне.