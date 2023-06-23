Мать Маска запретила сыну драться с Цукербергом: предложила другой вариант

Мать Маска отменила поединок сына

Известный американский миллиардер Илон Маск вызвал на поединок главу корпорации Meta Марка Цукерберга — тот согласился. Однако в дело вмешалась мать Илона Мэй Маск, которая запретила сыну драться.

Об этом она написала в Twitter.

"Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии 4 футов друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее", — заявила Мэй Маск. Сын проявил некоторое упрямство, ответив на это сообщение: "Вегас октагон".

Мать еще раз написала, что настаивает на своем.

"На самом деле, я отменила бой. Я им еще не сказала. Но я продолжу говорить, что бой отменяется, на всякий случай", — сказано в ее публикации.

Напомним, Маск, вероятно, в шутку, написал в своей социальной сети Twitter о том, что он "готов к драке в клетке" с Цукербергом. Глава Facebook не растерялся и ответил своему оппоненту из SpaceX постом "отправьте мне местоположение". И получил в ответ — "Октагон в Вегасе". Октагон — это мат для соревнований и огороженная территория, используемая для боев Ultimate Fighting Championship (UFC). UFC базируется в Лас-Вегасе, штат Невада.

Известно, что Цукерберг активно тренируется в смешанных единоборствах и уже добился успеха на турнирах по джиу-джитсу. Возможно именно поэтому Мей Маск так обеспокоилась за сына.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно Маск поддержал пост бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса в Twitter о якобы вероятном провале контрнаступления ВСУ.