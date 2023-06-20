Илон Маск не верит в контрнаступление ВСУ: новый скандальный твит

Илон Маск вновь отличился своей позицией насчет войны в Украине

Американский миллиардер, неоднократно делающий странные высказывания о войне в Украине, поддержал пост бизнесмена и инвестора Дэвида Сакса в Twitter о якобы вероятном провале контрнаступления ВСУ.

Так, в ночь на 20 июня Сакс опубликовал на своей странице в соцсети большой пост, в котором он отметил, что якобы "украинское контрнаступление не достигает ни одной из первоначально заявленных целей". По его прогнозам, далее вероятен тупик и даже то, что рф захватит больше территорий и выиграет войну.

Под этим постом появилось множество комментариев относительного этой точки зрения бизнесмена и одним из них оказался комментарий Илона Маска. Он написал: "Хорошо сказано". Тем самым миллиардер поддержал высказывания Сакса о якобы провале контрнаступления ВСУ.

В то же время россияне разнесли ответ Маска по соцсетям, как "очередную победу". В свою очередь часть пользователей под комментарием Илона отметила, что украинское контрнаступление только началось и ВСУ уже показывают блестящие результаты, освобождая свои территории. Потому говорить о якобы провале наступательных действий неуместно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в исходном коде соцсети Twitter, что принадлежит Илону Маску, были обнаружены строчки, которые могут говорить о недолюбливании Украины.