Twitter Илона Маска против Украины? Что "раскопали" в исходном коде соцсети

Код не документирован, и комментариев разработчиков тоже нет

В исходном коде социальной сети Twitter известного миллиардера Илона Маска, благосклонно относящийся к российской пропаганде, заметили строчки, которые могут свидетельствовать о недолюбливании Украины.

Об этом пишет The Insider, ссылаясь на опубликованный код соцсети.

Сообщается, что политические события в некоторых странах например, Украине имеют свои особые алгоритмические решения, а правительство потенциально может вмешиваться в работу алгоритма. В опубликованной части алгоритма Twitter упоминаются слова, связанные с политической ситуацией — "украинский кризис" (UkraineCrisisTopic). Эта категория относится к "маркировкам безопасности" (safety labels) и находится по соседству с координированной травлей, фейками, контентом для взрослых и нарушениями авторского права (CoordinatedHarmfulActivity, Misleading, Nsfw, MedicalMisinfo, GenericMisinfo, DmcaWithheld).

Исходя из этого можно сделать предположение, что эти маркировки призваны понижать контент в рейтинге. Либо речь идет о лейблах, которые появились еще в 2020 году — с их помощью твиттер отмечает потенциально вредный контент. В названии переменной нет никакого указания на то, какой контент, связанный с войной в Украине, может получить такой лейбл. Возможно, это контент, на который жалуются пользователи, или в котором содержатся жестокие кадры, а может быть и вообще любой контент.

Стоит отметить, что так как код не документирован, и комментариев разработчиков тоже нет, утверждать достоверно невозможно. Однако украинские пользователи в последние недели замечали, что их твиты стали получать меньше охватов, чем раньше.

"Украинский кризис" появляется в алгоритме, видимо, в связи с причинами бана пользователей (policyInViolationToReason). Там он тоже является единственной причиной, связанной с геополитикой. Другие касаются мошенничества, харассмента, оправдания насилия в целом и так далее.

Напомним, ранее мы писали, что краинские пользователи соцсети Twitter, после покупки компании миллиардером Илоном Маском, столкнулись с проблемой при входе в свой аккаунт.