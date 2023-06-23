Мати Маска заборонила сину битися з Цукербергом: запропонувала інший варіант

Мати Маска скасувала поєдинок сина

Відомий американський мільярдер Ілон Маск викликав на поєдинок голову корпорації Meta Марка Цукерберга — той погодився. Однак у справу втрутилася мати Ілона Мей Маск, яка заборонила синові битися.

Про це вона написала у Twitter.

"Без жартів. Поєдинок тільки на словах. У кріслах. На відстані 4 фути один від одного. Перемагає той, хто виявиться смішнішим", — заявила Мей Маск. Син виявив деяку впертість, відповівши на це повідомлення: "Вегас октагон".

Мати ще раз написала, що наполягає на своєму.

"Насправді я скасувала бій. Я їм ще не сказала. Але я продовжу говорити, що бій скасовується, про всяк випадок", — йдеться в її публікації.

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Нагадаємо, Маск, ймовірно, жартома, написав у своїй соціальній мережі Twitter про те, що він "готовий до бійки в клітці" з Цукербергом. Глава Facebook не розгубився і відповів своєму опоненту зі SpaceX постом "дайте мені місце розташування". І отримав у відповідь — "Октагон у Вегасі". Октагон – це мат для змагань та обгороджена територія, що використовується для боїв Ultimate Fighting Championship (UFC). UFC базується у Лас-Вегасі, штат Невада.

Відомо, що Цукерберг активно тренується у змішаних єдиноборствах і вже досяг успіху на турнірах з джиу-джитсу. Можливо, саме тому Мей Маск так стурбувалася за сина.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Маск підтримав посаду бізнесмена та інвестора Девіда Сакса у Twitter про нібито ймовірний провал контрнаступу ЗСУ.