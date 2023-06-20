Ілон Маск не вірить у контрнаступ ЗСУ: новий скандальний твіт

Ілон Маск знову відзначився своєю позицією щодо війни в Україні

Американський мільярдер, який неодноразово робив дивні висловлювання про війну в Україні, підтримав пост бізнесмена та інвестора Девіда Сакса в Twitter про нібито ймовірний провал контрнаступу ЗСУ.

Так, у ніч на 20 червня Сакс опублікував на своїй сторінці в соцмережі великий пост в якому він зазначив, що нібито "український контрнаступ не досягає жодної зі спочатку заявлених цілей". За його прогнозами, далі можлива безвихідь і навіть те, що росія захопить більше територій і виграє війну.

Під цим постом з’явилося багато коментарів щодо цієї точки зору бізнесмена й одним з них виявився коментар Ілона Маска. Він написав: "Добре сказано". Тим самим мільярдер підтримав висловлювання Сакса про нібито провал контрнаступу ЗСУ.

Водночас росіяни рознесли відповідь Маска по соцмережам, як "чергову перемогу". Своєю чергою частина користувачів під коментарем Ілона зазначила, що український контрнаступ тільки розпочався і ЗСУ вже показують блискучі результати, звільняючи свої території. Тому говорити про нібито провал наступальних дій недоречно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у вихідному коді соцмережі Twitter, що належить Ілону Маску, були виявлені рядки, які можуть говорити про недолюблення України.