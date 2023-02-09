Компанія Ілона Маска обмежила доступ ЗСУ до інтернету Starlink: як це пояснили у SpaceX

У компанії вважають, що використання Starlink вийшло за межі угоди

Американська компанія Ілона Маска SpaceX обмежила використання українським військовим супутникового інтернету Starlink, щоб запобігти його застосуванню для управління безпілотними літальними апаратами.

У рамках угоди Starlink передавали для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового доступу до інтернету лікарням, банкам та сім’ям, які постраждали від вторгнення рф. А використання його з дронами виходить за межі угоди. Про це на прес-конференції у Вашингтоні повідомила президент та головний операційний директор SpaceX Гвен Шотвелл, повідомляє агенція Reuters.

"Starlink, який надав українським військовим широкосмуговий зв’язок для захисту від російських військових, ніколи не призначався для використання як зброя. Проте українці застосовували його таким чином, який був не застережений в рамках жодної угоди", — сказала вона.

У розмові з журналістами Шотвелл послалася на повідомлення про те, що українські захисники використовували сервіс Starlink для управління безпілотниками під час війни з окупантами. Тобто Україна застосовувала дрони для виявлення позицій противника, ведення далекого вогню та скидання бомб. Саме тому в компанії було ухвалено таке рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у листопаді 2022 року компанія SpaceX заявила про підвищення тарифів за користування послугою супутникового інтернету Starlink на території нашої країни.