Компания Илона Маска ограничила доступ ВСУ к интернету Starlink: как это объяснили в SpaceX

В компании считают, что использование Starlink вышло за рамки соглашения

Американская компания Илона Маска SpaceX ограничила использование украинским военным спутникового интернета Starlink, чтобы предотвратить его применение для управления беспилотными летательными аппаратами.

В рамках соглашения Starlink передавался для гуманитарных целей, таких как предоставление широкополосного доступа в интернет больницам, банкам и семьям, пострадавшим от вторжения рф. А использование его с дронами выходит за рамки соглашения. Об этом во время конференции в Вашингтоне сообщила президент и главный операционный директор SpaceX Гвен Шотвелл, передает агентство Reuters.

"Starlink, который предоставил украинским военным широкополосную связь для защиты от российских военных, никогда не предназначался для использования в качестве оружия. Однако украинцы использовали его таким образом, который был непреднамеренным и не являлся частью какого-либо соглашения", — сказала она.

В ходе беседы с журналистами Шотвелл сослалась на сообщение о том, что украинские защитники использовали сервис Starlink для управления беспилотниками в ходе войны с оккупантами. То есть, Украина применяла дроны для обнаружения позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб. Именно поэтому в компании было принято такое решение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ноябре 2022 года компания SpaceX заявила о повышении тарифов за пользование услугой спутникового интернета Starlink на территории нашей страны.