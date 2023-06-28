В одного буде тотальна перевага: букмекери назвали фаворита бою Маска та Цукерберга

Мільярдери вирішили провести бій, хоча не всі раді.

Американський мільярдер Ілон Маск викликав на поєдинок власника компанії Meta Марка Цукерберга, але для першого цей бій може закінчитися вкрай невдало.

Букмекери вважають, що саме Цукерберг буде вважатися фаворитом протистояння, якщо воно все ж таки відбудеться.

На перемогу власника компанії Meta ставки приймають із коефіцієнтом 1,36, а ось перемога Маска оцінюється коефіцієнтом 3,00. Якщо перевести у відсотки, то шанс на перемогу першого близько 30%.

Зазначимо, що Цукерберг на 12 років молодший за свого опонента. Більше того, він активно займається джіу-джитсу. У той же час Маск виглядає значно більшим, хоча спортом, а саме єдиноборствами він не займається.

Раніше була інформація, що мільярдери можуть провести бій у октагоні у Лас-Вегасі. Саме там проводяться бої UFC.

Нагадаємо, що Цукерберг викликав Маска на бій після того, як той звинуватив його у плагіаті технологій конкурентів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що мати власника Tesla виступила проти такого поєдинку. Вона вважає, що мільярдерам краще провести поєдинок "на словах".