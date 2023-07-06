Соцсеть-убийца Twitter уже блокирует украинцев. Что известно о Threads от Meta

Приложение Цукерберга начало банить украинцев за сообщения о русне

Компания Meta Марка Цукерберга запустила новую соцсеть Threads, которую уже окрестили "убийцей Twitter" из-за формата кратких сообщений, ограниченных 500 символами. Таким образом мир получил новый Twitter без выходок Илона Маска, но с цензурой постов, как у Facebook.

За последние часы в Threads зарегистрировались 10 миллионов пользователей, он уже доступен на iOS и Android в Украине. Рассказываем, что это такое:

Как он выглядит и как им пользоваться

Threads пытается переманить пользователей Twitter и предлагает немного более длинные публикации (в Twitter это 280 символов) и взаимодействие с учетными записями, которые уже есть в Instagram. Приложение имеет много сходства со своим конкурентом – от макета до описания продукта.

Здесь можно публиковать сообщения до 500 символов, используя ссылки, фотографии и видео продолжительностью до 5 минут.

Как и в Twitter, есть возможность делать репосты и другие сообщения. Threads отличается эстетикой Instagram и предлагает возможность делиться публикациями из Threads в Instagram Stories. Проверенные аккаунты Instagram также автоматически проверяются в Threads.

Лента сообщений в Threads

Threads не имеют хештегов и не имеют функции, позволяющей пользователям искать определенный текст или фразы. Пользователи могут запостить до 10 фотографий в одном сообщении – такой же лимит, который существует в Instagram, в Twitter этот лимит – 4 изображения.

Кроме того, в Threads можно настроить конфиденциальность собственных публикаций, чтобы отвечать на них могли только люди, за которыми вы следите, упомянутые профили или любой пользователь.

В этом году Meta не будет добавлять рекламу в Threads, давая новой соцсети расти и не раздражать лишний раз своих пользователей.

Пользователям Threads требуется аккаунт в Instagram, чтобы войти. После регистрации можно подписаться на те же учетные записи, что и в Instagram, если те также присоединились к новой соцсети.

Первая критика

Meta в течение своей истории охотно одалживает конкурирующие продукты, включая Reels, известной своим сходством с короткими видео TikTok. А временные Stories очень напоминают формат Snapchat. Запуск Threads состоялся в период турбулентности для Twitter, который в выходные ввел ограничения на просмотр твитов.

Цукерберг анонсировал, что Threads станет приложением для публичных разговоров, которым будут пользоваться более миллиарда человек. Реакция на дебют варьировалась от осторожности к энтузиазму. По иронии, в Twitter был популярен хештег "Threads". А Илон Маск назвал Instagram фальшивым.

Маск назвал Instagram сетью, где демонстрируют фальшивое счастье

Meta описывает Threads как новое, отдельное пространство для обновлений в реальном времени и публичных обсуждений, цель которого взять то, что Instagram делает лучше всего, и расширить это до текста, создавая позитивное и творческое пространство для выражения ваших идей.

27 стран Евросоюза не были включены в запуск из-за регуляторных проблем обмена данными между Threads и Instagram. Meta ожидала дополнительных указаний нового Закона ЕС о цифровых рынках, который запрещает компаниям совмещать личные данные пользователей на разных платформах. Ожидается, что власти блока дадут дополнительные указания в сентябре.

Кто уже есть в Threads

Такие бренды, как HBO, NPR и Netflix, создали аккаунты через несколько минут после запуска. Meta сообщила, что среди первых знаменитостей были Шакира, Гордон Рамзи, Опра Уинфри, Далай-лама, Ким Кардашьян, Кортни Кардашьян, Уилл Смит и Дженнифер Лопес.

Первые блокировки украинских сообщений

Традиционная для Facebook цензура сообщений украинцев присуща и новой соцсети. Активист Сергей Стеренко пожаловался, что новая соцсеть Threads снесла его сообщение:

"Threads такая же зацензуренная помойка, как и Фб или инстаграмм. Потому что Meta является Meta. Мусор, где вас забанят за кадры с войны, за негатив в сторону русские или просто так. Удалил приложение", — написал Стерненко.

В то же время другие украинцы уже начали тестировать соцсеть сообщениями о "русофобии" и шутить о хороших россиянах.

Проверка Threads от украинцев на запретные слова

А это, например, сообщение от ГНСУ, которое предлагает щелкнуть на видео, чтобы поджарить оккупанта:

Шутки о жареных окупантов от ГНСУ

Еще один пост, имеющий шансы быть зацензурированным:

Украинцы в Threads

Как сообщал "Телеграф", из-за запуска Threads Маск даже вызвал Цукерберга на поединок. Владельцу Twitter, по-видимому, не понравилось, что у него появится конкурент.