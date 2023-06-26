В Starship внесли более тысячи изменений: Илон Маск оценил вероятность успеха нового запуска ракеты
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Возможность успешного запуска космического корабля – на уровне 60 процентов
Новоиспеченный участник "боев без правил", генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что его корпорация серьёзно модифицировала корабль Starship после того, как он не смог выйти на орбиту в апреле. Всего в конструкцию внесли более тысячи изменений.
Об этом бизнесмен сказал в интервью Bloomberg.
По словам Маска, компания изменила то, как аппарат работает на пути к орбите, и теперь у него гораздо больше шансов достичь успеха при следующем запуске.
В частности, SpaceX внесла "своего рода последнее радикальное в изменение" в то, как сверхтяжёлый ускоритель отделяется от космического корабля в середине полёта. При этом Маск пояснил, что инженеры компании решили внедрить горячую постановку — процесс, при котором двигатели корабля Starship зажигаются, когда ускоритель Super Heavy всё ещё не отделён.
"Я думаю, что вероятность того, что следующий запуск сработает — и корабль попадёт на орбиту — намного выше, чем в предыдущем случае", — сказал Маск.
Он оценивает возможность успеха в 60%. По мнению Маска, всё зависит от того, насколько хорошо "мы справимся с разделением ступеней".
Также гендиректор SpaceX предварительно оценил инвестиции в проект Starship в этом году в $3 млрд.
Напомним, что 20 апреля текущего года SpaceX предприняла попытку тестового запуска Starship. Во время полёта ракета успешно покинула стартовую площадку, но у неё несколько раз отказывали двигатели при подъёме на орбиту. В итоге отделения Starship от Super Heavy так и не произошло. SpaceX была вынуждена активировать систему прекращения полёта, которая взорвала ракету. Позднее некоторые эксперты высказывали предположение, что SpaceX может предпринять ещё одну попытку запуска Starship в конце июня.