В Starship внесли понад тисячу змін: Ілон Маск оцінив ймовірність успіху нового запуску ракети

Можливість успішного запуску космічного корабля – на рівні 60 відсотків

Новоспечений учасник "боїв без правил", генеральний директор SpaceX Ілон Маск заявив, що його корпорація серйозно модифікувала корабель Starship після того, як він не зміг вийти на орбіту у квітні. Загалом у конструкцію внесли понад тисячу змін.

Про це бізнесмен сказав у інтерв’ю Bloomberg.

За словами Маска, компанія змінила те, як апарат працює на шляху до орбіти, і тепер він має набагато більше шансів досягти успіху при наступному запуску.

Зокрема, SpaceX внесла "свого роду останню радикальну зміну" в те, як надважкий прискорювач відокремлюється від космічного корабля в середині польоту. При цьому Маск пояснив, що інженери компанії вирішили впровадити гарячу постановку — процес, при якому двигуни корабля Starship запалюються, коли прискорювач Super Heavy все ще не відокремлений.

"Я думаю, що ймовірність того, що наступний запуск спрацює — і корабель потрапить на орбіту — набагато вища, ніж у попередньому випадку", — сказав Маск.

Він оцінює можливість успіху у 60%. На думку Маска, все залежить від того, наскільки добре "ми впораємося з відділенням ступенів ракети".

Також гендиректор SpaceX попередньо оцінив інвестиції у проект Starship цього року у $3 млрд.

Нагадаємо, що 20 квітня поточного року SpaceX спробувала тестовий запуск Starship. Під час польоту ракета успішно залишила стартовий майданчик, але її двигуни кілька разів відмовляли під час підйому на орбіту. В результаті відділення Starship від Super Heavy так і не сталося. SpaceX була змушена активувати систему припинення польоту, яка підірвала ракету. Пізніше деякі експерти висловлювали припущення, що SpaceX може здійснити ще одну спробу запуску Starship наприкінці червня.