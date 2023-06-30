Бой миллиардеров: Маск и Цукерберг могут подраться в неожиданном месте

Миллиардеры могут провести бой в историческом месте

О возможном поединке миллиардеров Илона Маска и Марка Цукерберга появляется все больше подробностей. На этот раз стало известно, что встреча всемирноизвестных бизнесменов может состояться в Колизее.

О таком необычном выборе глава Tesla и SpaceX написал на своей странице в Twitter.

При этом к публикации Маск прикрепил ссылку на отрывок из комедийного фильма "Житие Брайана по Монти Пайтон" с подписью: "Мне надо поработать над своей выносливостью".

Итальянская пресса в свою очередь пишет, что министр культуры Италии уже в курсе такой идеи. Он лично связывался с Цукербергом по этому поводу. В команде владельца Meta передали сообщение главе UFC Дане Уайту для дальнейших переговоров.

Напомним, что инициатором поединка выступает Илон Маск. Ему не понравилось то, что директор по продуктам Meta представил другим сотрудникам компании проект конкурента Twitter — приложение Threads. Владельцу Twitter Маску, видимо, не понравилось, что у него появится конкурент в лице Цукерберга.

Ранее "Телеграф" писал о том, что против такого боя выступает мать владельца Tesla.