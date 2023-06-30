Бій мільярдерів: Маск і Цукерберг можуть побитися в несподіваному місці

Мільярдери можуть провести бій в історичному місці

Про можливий поєдинок мільярдерів Ілона Маска та Марка Цукерберга з’являється все більше подробиць. Цього разу стало відомо, що зустріч всесвітньовідомих бізнесменів може відбутися у Колізеї.

Про такий незвичайний вибір глава Tesla та SpaceX написав на своїй сторінці у Twitter.

При цьому до публікації Маск прикріпив посилання на уривок із комедійного фільму "Житіє Брайана по Монті Пайтон" з підписом: "Мені треба попрацювати над своєю витривалістю".

Італійська преса пише, що міністр культури Італії вже в курсі такої ідеї. Він особисто зв’язувався із Цукербергом із цього приводу. У команді власника Meta передали повідомлення голові UFC Дані Уайту для подальших переговорів.

Нагадаємо, що ініціатором поєдинку виступає Ілон Маск. Йому не сподобалося те, що директор продуктів Meta представив іншим співробітникам компанії проект конкурента Twitter — додаток Threads. Власнику Twitter Маску, мабуть, не сподобалося, що в нього з’явиться конкурент в особі Цукерберга.

Раніше "Телеграф" писав про те, що проти такого бою виступає мати власника Tesla.