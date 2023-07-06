Соцмережа-вбивця Twittera вже блокує українців. Що відомо про Threads від Meta

Додаток Цукерберга почав банити українців за дописи про русню

Компанія Meta Марка Цукерберга запустила нову соцмережу Threads, яку вже охрестили "вбивцею Twitter" через формат коротких дописів, обмежених 500 символами. Таким чином світ отримав новий Twitter без вибриків Ілона Маска, але з цензурою постів, як у Facebook.

Протягом останніх годин у Threads зареєструвалися 10 мільйонів користувачів, він вже доступний на iOS і Android в Україні. Розповідаємо, що це таке:

Як він виглядає та як ним користуватися

Threads намагається переманити користувачів Twitter та пропонує трохи довші публікації (у Twitter це 280 символів) та взаємодію з обліковими записами, які вже є в Instagram. Додаток має багато схожості зі своїм конкурентом — від макета до опису продукту.

Тут можна публікувати дописи до 500 символів, при цьому використовуючи посилання, фотографії та відео тривалістю до 5 хвилин.

Як і в Twitter, є можливість робити репости та цитувати інші дописи. Threads відрізняється естетикою Instagram і пропонує можливість ділитися публікаціями з Threads в Instagram Stories. Перевірені облікові записи Instagram також автоматично перевіряються в Threads.

Стрічка дописів у Threads

У Threads немає хештегів та не має функції, яка дозволяє користувачам шукати певний текст або фрази. Користувачі можуть запостити до 10 світлин в одному дописі – такий самий ліміт, який існує в Instagram, у Twitter цей ліміт — 4 зображення.

Крім того, у Threads можна налаштувати приватність власних публікацій, щоб відповідати на них могли тільки люди, за якими ви стежите, згадані профілі чи будь-який користувач.

Цього року Meta не додаватиме рекламу в Threads, даючи новій соцмережі зростати та не дратувати зайвий раз своїх користувачів.

Користувачам Threads потрібен обліковий запис в Instagram, щоб увійти. Після реєстрації можна підписатися на ті ж самі облікові записи, що й в Instagram, якщо ті також приєдналися до нової соцмережі.

Перша критика

Meta протягом своєї історії охоче позичає конкуруючі продукти, включаючи Reels, відомої своєю схожістю з короткими відео TikTok. А тимчасові Stories дуже нагадують формат Snapchat. Запуск Threads відбувся у період турбулентності для Twitter, який на вихідних ввів обмеження на перегляд твітів.

Цукерберг анонсував, що Threads стане додатком для публічних розмов, яким користуватиметься понад мільярд людей. Реакція на дебют варіювалася від обережності до ентузіазму. За іронією, у Twitter був популярним хештег "Threads". А Ілон Маск назвав Instagram фальшивим.

Маск назвав Instagram мережею, де демонструють фальшиве щастя

Meta описує Threads як новий, окремий простір для оновлень у реальному часі та публічних обговорень, який має на меті взяти те, що Instagram робить найкраще, і розширити це до тексту, створюючи позитивний та творчий простір для вираження ваших ідей.

27 країн Євросоюзу не було включено до запуску через регуляторні проблеми щодо обміну даними між Threads і Instagram. Meta чекала додаткових вказівок щодо нового Закону ЄС про цифрові ринки, який забороняє компаніям поєднувати особисті дані користувачів на різних платформах. Очікується, що влада блоку дасть додаткові вказівки у вересні.

Хто вже є в Threads

Такі бренди, як HBO, NPR і Netflix, створили облікові записи за кілька хвилин після запуску. Meta повідомила, що серед перших знаменитостей були Шакіра, Гордон Рамзі, Опра Вінфрі, Далай-лама, Кім Кардашьян, Кортні Кардашьян, Вілл Сміт і Дженніфер Лопес.

Перші блокування українських дописів

Традиційна для Facebook цензура дописів українців притаманна і новій соцмережі. Активіст Сергій Стеренко поскаржився, що нова соцмережа Threads знесла його допис:

"Threads така ж зацензурена помийка, як і Фб чи інстаграм. Бо Meta є Meta. Сміття, де вас забанять за кадри з війни, за негатив у бік русні або просто так. Видалив додаток", — написав Стерненко.

Тимчасом інші українці вже почали тестувати соцмережу дописами про "русофобію" та жартувати про хороших росіян.

Перевірка Threads від українців на заборонені слова

А, це, приміром, допис від ДПСУ, який пропонує клацнути на відео, щоб підсмажити окупанта:

Жарти про смажених окупантів від ДПСУ

Ще один пост, який має шанси бути зацензурованим:

Українці в Threads

Як повідомляв "Телеграф", через запуск Threads Маск навіть викликав Цукерберга на поєдинок. Власнику Twitter, мабуть, не сподобалося, що у нього з’явиться конкурент.