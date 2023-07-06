Цукерберг запустив конкурента Twitter: люди реєструються в Threads з шаленою швидкістю

Threads задуманий як місце, де люди збираються, щоб обговорити всі питання, що їх хвилюють

У четвер, 6 липня, компанія Meta Марка Цукерберга запустила аналог Twitter. За перші дві години роботи програми Threads там зареєструвалося понад 2 000 000 користувачів.

Про це повідомив Цукерберг у своєму акаунті Threads.

Threads працює на базі Instagram, за бажанням переносячи підписників у новий додаток. Принцип його роботи аналогічний Twitter: у соцмережі можна постити текстові повідомлення, на них можна реагувати, коментувати та ділитися ними.

В описі програми говориться, що Threads задуманий як місце, де люди збираються, щоб обговорити всі питання, що хвилюють їх. Користувачі мають можливість взаємодіяти з персонами, що їх цікавлять, та однодумцями, а також ділитися власними ідеями, думками та творчістю.

Інтерфейс сайту відображає досить простий ланцюжок тем з опціями, що дозволяють поставити лайк, залишити коментар або зробити репост. Користувачі з країн, де програма недоступна (поки це всі країни ЄС), можуть лише переглядати публікації.

Meta розпочала розробку нової соцмережі у січні. Працювати над Threads компанія розпочала на тлі проблем у Twitter, які виникли після того, як його власником став Ілон Маск.

Як повідомляв "Телеграф", через запуск Threads Маск навіть викликав Цукерберга на поєдинок. Власнику Twitter, мабуть, не сподобалося, що у нього з’явиться конкурент.