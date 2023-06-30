Наше покоління у заповіті залишатиме логіни та паролі від Інстаграм та Фейсбук: веселі жарти про соцмережі

Гарний настрій – це запорука гарного самопочуття

У п’ятницю, 30 червня, в Україні та світі святкують Всесвітній день соціальних мереж, які останнім часом стали максимально популярними. Напевно вже й немає такої людини, яка не має акаунту в Інстаграм, Фейсбук чи Твіттер, або немає месенджера Телеграм, Вайбер чи Ватсап. Саме цій темі ми й хочемо сьогодні присвятити добірку жартів та приколів.

До вашої уваги — найсмішніші анекдоти про соціальні мережі, які 100% піднімуть настрій кожному. Можливо, в якомусь жарті ви знайдете і себе.

- Чим ви займаєтесь? - Я мемуарист. - Пишете мемуари? Це цікаво. Мабуть, життя було бурхливим? — Ні, я меми розміщую в соцмережах. Збираю лайки та репости.

Якщо вам подобається хтось, але ви не хочете нічого міняти, просто стежте за ним у соцмережах кілька місяців. Рано чи пізно він скаже щось, що дозволить вам із чистою совістю забути про нього назавжди.

Я хочу спати, але водночас і не хочу. А значить найближчі пару годин я просто сидітиму з сумним обличчям і оновлюватиму новини в соцмережах.

Тепер наречені в першу шлюбну ніч займаються не коханням, а викладанням весільних фоток у соцмережі.

Коли не було сповіщень у соцмережах, дівчатам треба було робити кучері до школи, щоб усі дізналися про їхній день народження, важкий був час…

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про шашлики на природі, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.