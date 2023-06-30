Наше поколение будет в завещании оставлять логины и пароли от Инстаграм и Фейсбук: веселые шутки про соцсети

Хорошее настроение — это залог хорошего самочувствия

В пятницу, 30 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день социальных сетей, которые в последнее время стали максимально популярными. Наверняка уже и нет такого человека, у которого нет аккаунта в Инстаграм, Фейсбук или Твиттер, или же нет мессенджера Телеграм, Вайбер или Ватсап. Именно этой теме мы и хотим сегодня посвятить подборку шуток и приколов.

Вашему вниманию — самые смешные анекдоты про социальные сети, которые 100% поднимут настроение каждому. Возможно, в какой-то шутке вы найдете и себя.

— Чем вы занимаетесь? — Я мемуарист. — Пишете мемуары? Это интересно. Наверное, жизнь была бурная? — Нет, я мемы размещаю в соцсетях. Собираю лайки и репосты.

Если вам нравится кто-то, но вы не хотите ничего менять, просто следите за ним в соцсетях пару месяцев. Рано или поздно он скажет что-нибудь, что позволит вам с чистой совестью забыть о нем навсегда.

Я хочу спать, но одновременно и не хочу. А значит ближайшие пару часов я буду просто сидеть с грустным лицом и обновлять новости в соцсетях.

Теперь молодожены в первую брачную ночь занимаются не любовью, а выкладыванием свадебных фоток в соцсети.

Когда не было оповещений в соцсети девушкам надо было делать кудри в школу, чтобы все узнали об их дне рождения, тяжелое было время…

Ранее "Телеграф" подготовил для своих читателей сборник анекдотов о шашлыках на природе, чтобы сохранить ваше веселое и позитивное настроение. Наслаждайтесь смехом вместе с нами и поделитесь с друзьями в социальных сетях и мессенджерах.