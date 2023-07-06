Цукерберг запустил конкурента Twitter: люди регистрируются в Threads с бешеной скоростью

Threads задуман как место, где люди собираются, чтобы обсудить все волнующие их вопросы

В четверг, 6 июля, компания Meta Марка Цукерберга запустила аналог Twitter. За первые два часа работы приложения Threads там зарегистрировалось более 2 000 000 пользователей.

Об этом сообщил Цукерберг в своем аккаунте Threads.

Threads работает на базе Instagram, по желанию перенося подписчиков в новое приложение. Принцип его работы аналогичен Twitter: в соцсети можно постить текстовые сообщения, на них можно реагировать, комментировать и делиться ими.

В описании программы говорится, что Threads задуман как место, где люди собираются, чтобы обсудить все волнующие их вопросы. Пользователи имеют возможность взаимодействовать с интересующими их персонами и единомышленниками, а также делиться собственными идеями, мыслями и творчеством.

Интерфейс сайта отображает довольно простую цепочку тем с опциями, позволяющими поставить лайк, оставить комментарий или сделать репост. Пользователи из стран, где программа недоступна (пока это все страны ЕС), могут только просматривать публикации.

Meta начала разработку новой соцсети в январе. Работать над Threads компания начала на фоне проблем в Twitter, которые возникли после того, как его владельцем стал Илон Маск.

Как сообщал "Телеграф", из-за запуска Threads Маск даже вызвал Цукерберга на поединок. Владельцу Twitter видимо, не понравилось, что у него появится конкурент.