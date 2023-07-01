Twitter меняет политику: незарегистрированным пользователям подготовили неприятный сюрприз

Проблема возникла после спора соцсети с компанией Microsoft

В политике Twitter произошло значительное изменение. Так отныне пользователи, у которых нет аккаунта в социальной сети, не смогут просматривать размещенные там записи.

Как информирует Reuters, владелец Twitter, американский миллиардер Илон Маск заявил, что это является "временной чрезвычайной мерой".

Теперь незарегистрированным пользователям при попытке просмотра контента в соцсети будет предложено создать аккаунт или зарегистрироваться в уже существующем.

Причиной такого решения является спор с компанией Microsoft, которую Twitter обвинил в нарушении соглашения об использовании данных соцсети. Известно, что в мае адвокат Маска Алекс Спиро отправил письмо на имя генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы с просьбой провести аудит использования информации Twitter.

Кроме того, соцсеть инициировала ряд мер, чтобы вернуть на платформу рекламодателей, которые покинули ее при Маске. Кроме того, она планирует сделать верификационные отметки частью программы Twitter Blue, чтобы увеличить доходы.

Как сообщалось ранее, после шквала критики Илон Маск решил покинуть пост гендиректора соцсети. При этом в СМИ появилась информация, что его на этом посту сменит глава отдела рекламы NBCUniversal Линда Яккарино.