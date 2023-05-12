Конец "эпохи экспериментов"? Илон Маск уходит с должности гендиректора Twitter

Новый генеральный директор начнет свою работу через полтора месяца

После неудачного запуска космического корабля Starship американский миллиардер Илон Маск, похоже, потерял интерес к экспериментам в новых для себя сферах деятельности и даже заявил, что уходит с поста генерального директора Twitter, который купил за 44 млрд долларов в октябре прошлого года. Новая кандидатура на данный пост уже найдена.

Об этом один из самых богатых людей планеты сообщил в Twitter.

По его словам, новая генеральный директор начнет свою работу примерно через 6 недель.

Однако делами социальной сети бизнесмен продолжит заниматься. Он станет в ней исполнительным директором и возглавит отдел надзора за программными продуктами.

"Моей ролью станет исполнение обязанностей главы и технического директора, надзора за продуктом, программным обеспечением и системными операторами ", — написал Маск.

Напомним, что в конце апреля, в частности, из-за неудачного запуска новой ракеты и нововведения с "синими метками" в Twitter капитал Маска серьезно уменьшился. Его состояние обвалилось на 12,6 миллиарда долларов. По состоянию на 12 мая 2023 г. издание Bloomberg оценивает капитал Илона Маска в 168 миллиардов долларов. Он занимает второе место в рейтинге самых богатых людей мира. Его опередил французский бизнесмен Бернар Арно.

Ранее "Телеграф" писал о том, что наряду с космосом и социальными сетями беспокойства у Илона Маска вызывает и проблема искусственного интеллекта: в марте он вместе со Стом Возняком выступил со срочным заявлением, попросив "притормозить" развитие искусственного интеллекта, имеющего все шансы стать опасным для человечества.