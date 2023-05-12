"Бархатный молоток": СМИ вычислили, кто будет управлять Twitter вместо Илона Маска

Претендент на роль главы Твиттер уже ведет переговоры с компанией

После заявления Илона Маска об уходе с поста генерального директора Twitter СМИ выяснили, кого миллиардер подыскал себе на замену. Вероятная претендентка уже ведет переговоры по этому поводу.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, что после анонса Илона Маска о своем уходе с поста гендиректора он также заявил, что уже выбрал на этот пост пост женщину, однако конкретного имени не назвал. При этом в СМИ вычислили, что вероятно, на эту роль будет назначена глава отдела рекламы NBCUniversal Линду Яккарино.

Она хорошо известна своими тесными отношениями с маркетологами и рекламными агентствами и жесткой тактикой ведения переговоров с рекламодателями. Покупатели рекламы описали ее как "бархатный молоток".

В материале указывается, что сейчас стороны ведут переговоры на этот счет. За плечами Яккарино — десять лет работы в NBCUniversal, а также успешный проект Peacock (запуск стримингового сервиса), поэтому она является одной из главных кандидатур Маска.

При этом, стоит отметить, что недавно NBCUniversal и Twitter объявили о партнёрстве по освещению событий Олимпийских игр 2024 года. А в середине апреля Яккарино взяла интервью у Маска в рамках маркетинговой конференции Possible 2023.

Напомним, ранее мы писали о том, что в конце апреля, в частности, из-за неудачного запуска новой ракеты и нововведения с "синими метками" в Twitter капитал Маска серьезно уменьшился. Его состояние обвалилось на 12,6 миллиарда долларов. По состоянию на 12 мая 2023 г. издание Bloomberg оценивает его в 168 миллиардов долларов.